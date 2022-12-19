أعمال

الذهب يخسر 2.4 دولار في التعاملات الفورية

انخفضت الفضة بنسبة 0.26% وصعد البلاديوم 0.85%
الذهب يخسر 2.4 دولار في التعاملات الفورية
سبق
سبق

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر نحو 2.4 دولار في التعاملات الفورية.

وهبطت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.14% أو ما يعادل 2.4 دولار لتصل إلى 1790.99 دولار للأونصة، وفقاً لبيانات الأسواق العالمية.

في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.04% تعادل 0.65 دولار لتصل إلى 1800.8 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.26% إلى 23.26 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.13% إلى 1000.65 دولار، وصعد البلاديوم 0.85% إلى 1730 دولاراً.

الذهب
أسعار الذهب

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org