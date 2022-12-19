الذهب يخسر 2.4 دولار في التعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر نحو 2.4 دولار في التعاملات الفورية.
وهبطت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.14% أو ما يعادل 2.4 دولار لتصل إلى 1790.99 دولار للأونصة، وفقاً لبيانات الأسواق العالمية.
في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.04% تعادل 0.65 دولار لتصل إلى 1800.8 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.26% إلى 23.26 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.13% إلى 1000.65 دولار، وصعد البلاديوم 0.85% إلى 1730 دولاراً.