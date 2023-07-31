وسط آمال بإنهاء دورة رفع الفائدة.. الذهب يتجه لتحقيق مكاسب شهرية

تتجه أسعار الذهب، اليوم الإثنين، إلى تحقيق أكبر مكاسب لها في 4 أشهر، مع تزايد التوقعات بأن البنوك المركزية العالمية الرئيسة ربما تقترب من إنهاء دورات تشديد السياسة النقدية الحالية.
وبحلول الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1954.79 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1953.80 دولار للأوقية.
ومن المتوقع أن تنهي أسعار الذهب الشهر مرتفعة بنحو 1.8 في المائة عند أعلى مستوى لها منذ مارس، لأن التوقعات باحتمال أن تقترب أسعار الفائدة الأمريكية من ذروتها وضعت الدولار على مسار ثاني انخفاض شهري له على التوالي.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع التضخم السنوي في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة له منذ أكثر من عامين في يونيو، مما عزّز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يقترب أكثر من إنهاء أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات.
كما عزّز اثنان من صُناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة من احتمال أن ينهي البنك أسرع وأطول سلسلة لرفع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار الفائدة يقلل من شراء الذهب الذي يُسعر بالدولار ولا يدر عوائد.
ويبدو أن معادن نفيسة أخرى تتجه لتسجيل مكاسب شهرية بقيادة الفضة التي ارتفعت في المعاملات الفورية 6.5 في المائة، لكنها انخفضت 0.5 في المائة خلال اليوم إلى 24.22 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.9 في المائة إلى 927.38 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1241.93 دولار للأوقية.