وسط آمال بإنهاء دورة رفع الفائدة.. الذهب يتجه لتحقيق مكاسب شهرية

ويبدو أن معادن نفيسة أخرى تتجه لتسجيل مكاسب شهرية بقيادة الفضة التي ارتفعت في المعاملات الفورية 6.5 في المائة، لكنها انخفضت 0.5 في المائة خلال اليوم إلى 24.22 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.9 في المائة إلى 927.38 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1241.93 دولار للأوقية.