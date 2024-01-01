14.6 % نسبة نمو "قطاع التأمين" بالمملكة خلال الربع الثالث من عام 2023

وأوضحت الهيئة في تقريرها بلوغ صافي الدخل للقطاع 869.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بـ 370.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفعت نتائج خدمات التأمين من 255 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2022 إلى 693.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2023، فيما زاد صافي دخل الاستثمار من 314 مليون ريال إلى 543.9 مليون ريال.