"موانئ" توقّع عقداً لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة في ميناء جدة الإسلامي

يشار إلى أن "موانئ" كانت قد أعلنت مؤخراً عن توقيع اتفاقيات استثنائية لإنشاء 5 مناطق لوجستية واعدة في ميناء جدة الإسلامي بقيمة استثمارية تُناهز 2 مليار ريال وتوفر 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المرحلة الأولى، بالشراكة المتكاملة مع شركات محلية وعالمية هي "Maersk - CMA CGM – LogiPoint - دي بي ورلد – البحري"؛ وذلك تعزيزاً لتنافسيته وترسيخ مكانته اللوجستية.