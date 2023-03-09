الذهب يصعد إلى 1815.58 دولارًا للأونصة

وبحلول الساعة 00:46 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1815.58 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوع أمس الأربعاء. ولم يطرأ تغير يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب، وظلت عند 1819.10 دولارًا للأوقية.