الذهب يصعد إلى 1815.58 دولارًا للأونصة

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية اليوم الخميس مع تراجع الدولار؛ لكن تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتشددة بخصوص رفع الفائدة حدّت من مكاسب المعدن النفيس.
وبحلول الساعة 00:46 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1815.58 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوع أمس الأربعاء. ولم يطرأ تغير يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب، وظلت عند 1819.10 دولارًا للأوقية.
وتَراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى في ثلاثة شهور بلغه أمس الأربعاء؛ الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أرخص سعرًا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وأكد "باول" أمس الأربعاء على رسالته بخصوص رفع الفائدة بوتيرة أعلى وربما أسرع؛ لكنه أشار إلى أن النقاش ما زال مستمرًّا، وأن القرار مرهون ببيانات ستصدر قبل اجتماع لجنة سياسات البنك المركزي في غضون أسبوعين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى؛ فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 20.01 دولارًا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1% إلى 938.23 دولارًا للأوقية. وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1375.47 دولارًا للأوقية.