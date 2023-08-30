أسهم 174 شركة سجلت ارتفاعًا.. "سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا عند 11574 نقطة

وكانت أسهم شركات: سينومي ريتيل، والصناعات الكهربائية، والتعمير، والإعادة السعودية، وعلم الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الباحة، والتموين، والتطويرية الغذائية، وأميانتيت، والداوء الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و5.88%.