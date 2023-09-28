العقود الآجلة للذهب تصعد بنسبة 0.16%

وصعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.16% أو ما يعادل 3.10 دولارات فقط، إلى 1894 دولارًا في تمام الساعة 08:56 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعد تسجيل أدنى تسوية منذ فبراير في ختام جلسة الأربعاء.