العقود الآجلة للذهب تصعد بنسبة 0.16%

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تداولات الخميس، مع استمرار ارتفاع الدولار ووسط ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية أمريكية.
وصعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.16% أو ما يعادل 3.10 دولارات فقط، إلى 1894 دولارًا في تمام الساعة 08:56 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعد تسجيل أدنى تسوية منذ فبراير في ختام جلسة الأربعاء.
وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة طفيفة 0.1% إلى 1877.22 دولار للأوقية؛ بينما استقرت عقود الفضة تسليم ديسمبر عند 22.75 دولارًا، وارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.24% إلى 894.30 دولارًا للأوقية.
وخلال التداولات، استقر مؤشر الدولار -الذي يُعبّر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- عند 106 نقاط؛ ليظل عند أعلى مستوياته منذ نوفمبر الماضي.
وتترقب الأسواق صدور بيانات الناتج المحلي الأمريكي وطلبات إعانة البطالة في وقت لاحق اليوم؛ فضلًا عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم غدًا الجمعة؛ وذلك لاستشراف المزيد من المعلومات حول مدى إمكانية تحقيق الهبوط الناعم للاقتصاد.