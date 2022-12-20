مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10280 نقطة

وكانت أسهم شركات: كابلات الرياض، وسابك للمغذيات الزراعية، وبن داود، وشركة المعر لأنظمة المعلومات، وتوبي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: شمس، وتهامة، والعربي، والسعودي الفرنسي، وأسيج، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.86% و9.97%.