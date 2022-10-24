أسعار النفط تبدأ أسبوعها بارتفاع خام برنت إلى 94.04 دولار للبرميل

كان برنت قد سجّل ارتفاعاً بنسبة 2 % الأسبوع الماضي بفعل تراجع الدولار، والآمال في تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين، التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.