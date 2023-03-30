عند 10590 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا

وكانت أسهم شركات: اتحاد الخليج الأهلية، وبن داود، وباتك، وأنابيب الشرق، وتوبي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: البحر الأحمر، والعبداللطيف، وأيان، وأمريكانا، ومسك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و3.82%.