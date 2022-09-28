"موانئ" توقّع 7 اتفاقيات تشمل إنشاء منطقة لوجستية متكاملة وتمكين التقنيات الحديثة

وترسيخًا لمكانة ميناء جدة الإسلامي كمنصة لوجستية رائدة، وقّعت "موانئ" عقدًا مع تضامن شركتي قادة البناء الحديث المحدودة، وهوتا هيجر فيلد السعودية؛ لتنفيذ مشروع تعميق قناتي الاقتراب وحوض الدوران والممرات البحرية وحوض المحطة الجنوبية، بقيمة تبلغ 184 مليون ريال، بما يُسهل استقبال سفن الحاويات العملاقة التي تصل حمولتها لـ24 ألف حاوية قياسية، ويُسهم في زيادة القدرة التنافسية للميناء، ويجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، كما وُقع عقد تنفيذ مشروع النظام الأمني بميناء الملك فهد الصناعي بينبع مع شركة جيزة العربية للأنظمة، بقيمة تناهز 61 مليون ريال، بما يرفع كفاءة المرافق ويطوّر النظام الأمني للميناء، ويزيد من التحكم وفق أفضل المعايير العالمية.