بينهم رجل أعمال خليجي و14 سيدة.. 102 مترشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض

وحدد نظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، عددًا من الشروط الواجب توافرها في المترشحين، التي من أبرزها: أن يكون للمترشح خبرة في ممارسة الأعمال ذات الصلة بالأنشطة التجارية لا تقل عن 10 سنوات، ولا تقل عن 5 سنوات إذا كان حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وقيده في السجل التجاري ساريًا على الأقل للسنوات الثلاث الأخيرة السابقة لترشحه، ومسددًا اشتراكاته في الغرفة، وألا يكون عضوًا في مجلس إدارة غرفة أخرى، وألا يكون من بين المترشحين أحد أقاربه.