"الاقتصاد الدائري بالمملكة" في مذكرة تفاهم تجمع "سابك" و"بيبسيكو"

وقّعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، وشركة "بيبسيكو"، مذكرة تفاهم، مؤخرًا؛ وذلك في مركز سابك لتطوير التطبيقات البلاستيكية "سبادك" في الرياض؛ للتعاون في تأسيس منظومة خاصة باستخدام المنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها في المملكة العربية السعودية.
وبموجب المذكرة، ستسعى "سابك" و"بيبسيكو" إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري في المملكة، من خلال مواجهة التحديات المتعلقة بإنشاء حلول جديدة تتضمن مواد قد أُعِيدَ تدويرها، يمكن استخدامها في مختلف تطبيقات تعبئة المشروبات والمواد الغذائية، وسد الفجوة الخاصة بالإمكانات والبنية التحتية الحالية ذات الصلة بعمليات إعادة التدوير؛ فضلًا عن تعزيز الوعي حول دور البلاستيك المعاد تدويره.
ويتضمن نطاق المذكرة العمل بشكل مشترك؛ لإيجاد الظروف المواتية لإنجاح جهود الاقتصاد الدائري بما يتماشى مع الأهداف البيئية للمملكة، وأهداف مبادرة السعودية الخضراء.
وعَمِلَت "سابك" و"بيبسيكو"، عن كثب، مع الجهات الحكومية في سبيل تحقيق سلسلة قيمة دائرية، ومساعدة هذه الجهات في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وقال نائب الرئيس التنفيذي المكلف للبتروكيماويات في "سابك" المهندس سامي بن محمد العصيمي: إن مذكرة التفاهم مع شركة "بيبسيكو" تُعزز من تمكين مبادرات الاستدامة والاقتصاد الدائري، اعتمادًا على باقة (تروسيركل™) من "سابك".
وتتماشى هذه الشراكة بشكل كامل مع التزام "سابك" بتطوير المحتوى المحلي؛ لتنمية السوق في المملكة، والعمل كشركة رائدة على المستوى المحلي؛ لبناء منظومة خاصة بإعادة التدوير في البلاد.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "بيبسيكو" في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا أوجين ويلمسن: "يُعَد التعاون مع "سابك" خطوة مهمة في إطار الاستفادة من تقنيات وخبرات الشركتين؛ لمعالجة مستقبل النظام البيئي الدائري في المملكة".
وأضاف: "في إطار السعي لتحقيق أهداف الاستدامة التي تتضمنها رؤية المملكة 2030؛ تم تطوير هذه المذكرة التي تنسجم مع حرص شركة "بيبسيكو" الدائم على تعزيز التعاون في سبيل إيجاد حلول فاعلة لقضايا تغير المناخ".
يشار إلى أن مركز سابك لتطوير التطبيقات البلاستيكية "سبادك"، الذي وُقّعت فيه مذكرة التفاهم؛ هو أحد روافد منظومة "سابك" التقنية التي تضم 20 مركزًا تقنيًّا حول العالم.
ويركز "سبادك" على تطوير حلول لتطبيقات ومنتجات مستدامة، وابتكار عمليات مميزة من حيث التكلفة، تُمَكّنها من تلبية احتياجات الزبائن وسلسلة القيمة.