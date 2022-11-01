"الاقتصاد الدائري بالمملكة" في مذكرة تفاهم تجمع "سابك" و"بيبسيكو"

وبموجب المذكرة، ستسعى "سابك" و"بيبسيكو" إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري في المملكة، من خلال مواجهة التحديات المتعلقة بإنشاء حلول جديدة تتضمن مواد قد أُعِيدَ تدويرها، يمكن استخدامها في مختلف تطبيقات تعبئة المشروبات والمواد الغذائية، وسد الفجوة الخاصة بالإمكانات والبنية التحتية الحالية ذات الصلة بعمليات إعادة التدوير؛ فضلًا عن تعزيز الوعي حول دور البلاستيك المعاد تدويره.