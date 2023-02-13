أسعار النفط.. "برنت" يصل إلى 85.67 دولار

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي، ورغم خطط روسيا لخفض الإنتاج.
وذكر البيت الأبيض أن خطة روسيا لخفض إنتاج النفط أظهرت مدى استعداد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"؛ لاستخدام موارد مثل الطاقة كسلاح.
ورغم إعلان روسيا الأسبوع الماضي خطتها لخفض الإنتاج، إلا أن شركاء موسكو في تحالف "أوبك+" أشاروا إلى أنهم لن يعززوا الإنتاج لسد ذلك الخفض.
ومن المقرر أن تصدر "أوبك" تقريرها الشهري، غدًا الثلاثاء، على أن تعلن وكالة الطاقة الدولية رؤيتها الشهرية الأربعاء.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة 0.83% إلى 85.67 دولار للبرميل، في الساعة 09:04 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1.02% أو 81 سنتاً عند 78.91 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت بأكثر من 8% في الأسبوع الماضي.