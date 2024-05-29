الجوائز تتجاوز المليون ريال.. "جائزة المستثمر الذكي الخليجي" تكرّم 36 فائزاً بالرياض

وشهد الحفل تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في المسارات الأربعة للجائزة حيث حصل الفائزون في المراكز الأولى في مسار الفيديو لفئات المشاركين (الأفراد، طلبة الجامعات، وطلبة المدارس) على 100 ألف ريال سعودي، 75 ألف ريال سعودي، و50 ألف ريال سعودي على التوالي، فيما كانت قيمة جائزة المركز الأول في مسار الرسم لفئة الأفراد 75 ألف ريال سعودي، مقابل 50 ألف ريال سعودي لفئة طلبة الجامعات، و25 ألف ريال سعودي لفئة طلبة المدارس.