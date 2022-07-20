أسعار النفط تنخفض وبرنت عند 106.03 دولارات للبرميل

وأظهر تقرير معهد البترول الأمريكي الصادر الثلاثاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من يوليو، كما ارتفعت مخزونات البنزين 1.3 مليون برميل.. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.