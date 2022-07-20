أسعار النفط تنخفض وبرنت عند 106.03 دولارات للبرميل

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات الأربعاء، بعد صعودها لثلاث جلسات متتالية، بضغط من تقديرات ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية واستقرار الدولار بعد تراجعه منذ بداية الأسبوع.
وأظهر تقرير معهد البترول الأمريكي الصادر الثلاثاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من يوليو، كما ارتفعت مخزونات البنزين 1.3 مليون برميل.. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.
هذا وقد توقع "عاموس هوشتاين" مستشار الطاقة للرئيس الأمريكي "جو بايدن" في تصريحاته لشبكة "سي بي إس" في وقت سابق من هذا الأسبوع، انخفاض أسعار البنزين بشكل كبير، بعد الارتفاع السريع في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 1.23% أو بنحو 1.32 دولار إلى 106.03 دولارات للبرميل، في تمام الساعة 09:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما أغلقت جلسة أمس أعلى 107 دولارات.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1.17% أو 1.22 دولار إلى 103 دولارات للبرميل.