تعاملات الاثنين.. النفط ينخفض وبرنت عند 103.33 دولارات للبرميل

وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم، تباطؤ مؤشر "كايشين" لمديري المشتريات التصنيعي في الصين إلى 50.4 نقطة في يوليو من 51.7 نقطة الشهر السابق، جنبًا إلى جنب مع توسع نشاط التصنيع الياباني بأضعف وتيرة له في عشرة أشهر خلال يوليو؛ مما عزز مخاوف مشاهدة تباطؤ اقتصادي في هذه البلدان يُضعف الطلب على النفط.