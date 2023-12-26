الذهب يرتفع بعد توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 2063.78 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2070.39 دولار في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 في المائة إلى 2074.90 دولار للأوقية، ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً.