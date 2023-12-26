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الذهب يرتفع بعد توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية
في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 2063.78 دولار
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، خلال تعاملات ضعيفة بسبب عطلة رأس السنة، وفي ظل تراجع الدولار وعوائد السندات بفعل تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس.
وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 2063.78 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2070.39 دولار في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 في المائة إلى 2074.90 دولار للأوقية، ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 24.37 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 في المائة إلى 972.85 دولار، والبلاديوم 0.6 في المائة إلى 1209.74 دولار.