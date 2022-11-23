انخفاض طفيف لأسعار النفط.. وبرنت عند 88.22 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات الأربعاء قُبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية، مع استمرار المخاوف بشأن الطلب من قِبل الصين، وترقب قرار مجموعة الدول السبع تحديد سقفٍ لأسعار النفط الروسي.
وذكرت "رويترز"، نقلاً عن مسؤولٍ كبير بوزارة الخزانة الأمريكية أمس الثلاثاء، أن من المقرر الإعلان عن سقف أسعار النفط قريباً من قِبل مجموعة الدول السبع، مع احتمالية أن يتم تعديله عدة مرات في السنة، وسط عدم يقين بشأن كيفية استجابة روسيا لهذا القرار.
في غضون ذلك، تكافح الصين -أكبر مستورد للنفط في العالم- مع زيادة إصابات فيروس "كوفيد-19" التي عمّقت المخاوف بشأن اقتصاد البلاد، وبالتالي زادت مخاوف تباطؤ الطلب على الخام.
وكشف تقرير معهد البترول الأمريكي الصادر الثلاثاء، انخفاض مخزونات النفط 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من نوفمبر الجاري، تزامناً مع تراجع مخزونات البنزين بمقدار 450 ألف برميل، في حين صعود مخزون المقطرات 1.1 مليون برميل.
وتترقب أسواق النفط صدور البيانات الرسمية من قِبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقتٍ لاحقٍ اليوم، مع توقعات بانخفاض مخزونات الخام بمقدار 2.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 0.16% أو بنحو 14 سنتاً إلى 88.22 دولار للبرميل، في الساعة 09:12 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.19% أو 15 سنتاً إلى 80.80 دولار للبرميل.