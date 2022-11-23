انخفاض طفيف لأسعار النفط.. وبرنت عند 88.22 دولار للبرميل

وذكرت "رويترز"، نقلاً عن مسؤولٍ كبير بوزارة الخزانة الأمريكية أمس الثلاثاء، أن من المقرر الإعلان عن سقف أسعار النفط قريباً من قِبل مجموعة الدول السبع، مع احتمالية أن يتم تعديله عدة مرات في السنة، وسط عدم يقين بشأن كيفية استجابة روسيا لهذا القرار.