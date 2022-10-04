الذهب يسجّل أعلى مستوى في 3 أسابيع 1707.20 دولار للأوقية

سجّلت أسعار الذهب أعلى مستوى منذ 3 أسابيع اليوم الثلاثاء، محفزة جميع المعادن النفيسة على تحقيق مكاسب، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مجدداً بعد تسجيل أعلى مستوياتها منذ أعوام، مما أعاد الجاذبية للمعدن النفيس الذي لا يحقق عائداً.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.5 % إلى 1707.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس سابقاً أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر عند 1710.39 دولار، وارتفعت عقود أمريكا الآجلة للذهب 0.9 % إلى 1717.60 دولار، وهبط مؤشر الدولار 0.5 %، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية 1 % إلى 20.96 دولار للأوقية، بعد أن سجل سابقاً من المعاملات أعلى مستوى منذ يونيو، كما قفز سعر البلاديوم إلى 4.2 % قبل أن يسجل صعوداً 3.3 % في أحدث التعاملات إلى 2294.79 دولار، وصعد البلاتين 1.2 % إلى 912.85 دولار للأوقية.