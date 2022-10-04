الذهب يسجّل أعلى مستوى في 3 أسابيع 1707.20 دولار للأوقية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية 1 % إلى 20.96 دولار للأوقية، بعد أن سجل سابقاً من المعاملات أعلى مستوى منذ يونيو، كما قفز سعر البلاديوم إلى 4.2 % قبل أن يسجل صعوداً 3.3 % في أحدث التعاملات إلى 2294.79 دولار، وصعد البلاتين 1.2 % إلى 912.85 دولار للأوقية.