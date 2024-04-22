مع هدوء المخاوف بشأن التوترات في الشرق الأوسط.. الذهب ينخفض 1.52%

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين، مع هدوء مخاوف المستثمرين تجاه الصراع في الشرق الأوسط بعد الهجمات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وتحول التركيز نحو بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا المرتقب صدورها هذا الأسبوع.