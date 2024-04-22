مع هدوء المخاوف بشأن التوترات في الشرق الأوسط.. الذهب ينخفض 1.52%

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين، مع هدوء مخاوف المستثمرين تجاه الصراع في الشرق الأوسط بعد الهجمات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وتحول التركيز نحو بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا المرتقب صدورها هذا الأسبوع.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 1.52% أو ما يعادل 36 دولاراً إلى 2377.10 دولار للأوقية في تمام الساعة 09:04 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 1.11% إلى 2365.38 دولار للأوقية، فيما انخفضت عقود الفضة تسليم مايو بنسبة 3.34% إلى 28.16 دولار، كما تراجع سعر البلاتين الفوري 0.25% إلى 933.19 دولار للأوقية.