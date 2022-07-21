مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11987 نقطة

وكانت أسهم شركات اللجين، والتطويرية الغذائية، والواحة، ونسيج، ومدينة المعرفة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، والإنماء ريت للتجزئة، والمنجم، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، والعبداللطيف الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.55% و 9.95% .