نقاط البيع.. المطاعم والمقاهي تتصدر القطاعات بـ 1.7 مليار ريال والرياض الأولى بقيمة 3.3 مليار ريال

قدرت إحصائيات البنك المركزي السعودي انخفاض قيمة عمليات نقاط البيع في المملكة خلال الأسبوع الثاني من يوليو 2023 بنسبة 2.4 % مقارنة بالأسبوع الأول من الشهر نفسه.
وقد بلغت قيمة عمليات نقاط البيع خلال الفترة من 9 يوليو إلى 15 يوليو نحو 10.9 مليار ريال، مقابل 11.1 مليار ريال الأسبوع الأول من شهر يوليو، وأظهرت بيانات البنك المركزي مؤشر الانخفاض رغم ارتفاع عمليات نقاط البيع لتبلغ 171 مليون عملية مقابل 166 مليون عملية خلال فترة الأسبوع الأول من شهر يوليو .
وأبرزت بيانات البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع تصدر قطاع المطاعم والمقاهي بـ 49.8 مليون عملية بقيمة 1.7 مليار ريال، فيما حل في المرتبة الثانية قطاع الأطعمة والمشروبات بواقع 41 مليون عملية بقيمة 1.65 مليار ريال، وثالثًا قطاع السلع والخدمات المتنوعة بعدد 18.9 مليون عملية بقيمة 1.2 مليار ريال، ورابعًا قطاع الصحة بعدد 7.2 مليون عملية بقيمة 732 مليون ريال.
يأتي ذلك فيما جاء في المرتبة الخامسة قطاع محطات الوقود بعدد 13 مليون عملية بقيمة 720 مليون ريال، فيما حل سادسًا قطاع النقل بواقع 2.5 مليون عملية بقيمة 701 مليون ريال، وجاء سابعًا قطاع الملابس والأحذية بواقع 4.8 مليون عملية بقيمة 613 مليون ريال، وحل في المرتبة الثامنة قطاع مواد التشييد والبناء بواقع 1.3 مليون عملية بقيمة 327 مليون ريال.
وجاء في المرتبة التاسعة قطاع الأثاث بعدد 991 ألف عملية بقيمة 259 مليون ريال، وجاء في المرتبة العاشرة قطاع الترفيه والثقافة بواقع 1.9 مليون عملية بقيمة 244 مليون ريال، وحل في المرتبة الحادية عشرة قطاع الفنادق بواقع 726 ألف عملية بقيمة 233 مليون ريال.
في حين جاء قطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية في المرتبة الثانية عشرة بواقع مليون عملية بقيمة 217 مليون ريال، وحل في المرتبة الثالثة عشرة قطاع المجوهرات بواقع 224 ألف بقيمة 197 مليون ريال، وجاء في المرتبة الرابعة عشرة قطاع المنافع العامة بعدد 1.4 مليون عملية بقيمة 105 مليون ريال، وحل في المرتبة الخامسة عشرة قطاع التعليم بواقع 92 ألف عملية بقيمة 91 مليون ريال،
وجاء في المرتبة السادسة عشرة قطاع الاتصالات بعدد 621 ألف عملية بقيمة 82.9 مليون ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 24.8 مليون عملية بقيمة 1.8 مليار ريال.
وعلى مستوى مدن المملكة تصدرت الرياض عمليات نقاط البيع، بـ 48 مليون عملية بقيمة 3.3 مليار ريال، وجاءت جدة في المرتبة الثانية بعدد 20 مليون عملية بقيمة 1.5 مليار ريال، وحلت الدمام ثالثة بعدد 6.4 مليون عملية بقيمة 517 مليون ريال.
في حين جاءت المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بواقع 7 ملايين عملية بقيمة 424 مليون ريال، وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الخامسة بواقع 6.7 مليون عملية بقيمة 396 مليون ريال، وحلت سادسًا الخبر بواقع 3.5 مليون عملية بقيمة 297 مليون ريال.
وجاءت سابعًا بريدة بواقع 4 ملايين عملية بقيمة 262 مليون ريال، وحلت أبها في المرتبة الثامنة بواقع 3.7 مليون عملية بقيمة 216 مليون ريال، وحلت تبوك تاسعًا بواقع 3.4 مليون عملية بقيمة 188 مليون ريال، كما جاءت حائل بواقع 3.2 مليون عملية بقيمة 186 مليون ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 64 مليون عملية بقيمة 3.4 مليار ريال.