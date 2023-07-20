نقاط البيع.. المطاعم والمقاهي تتصدر القطاعات بـ 1.7 مليار ريال والرياض الأولى بقيمة 3.3 مليار ريال

في حين جاء قطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية في المرتبة الثانية عشرة بواقع مليون عملية بقيمة 217 مليون ريال، وحل في المرتبة الثالثة عشرة قطاع المجوهرات بواقع 224 ألف بقيمة 197 مليون ريال، وجاء في المرتبة الرابعة عشرة قطاع المنافع العامة بعدد 1.4 مليون عملية بقيمة 105 مليون ريال، وحل في المرتبة الخامسة عشرة قطاع التعليم بواقع 92 ألف عملية بقيمة 91 مليون ريال،