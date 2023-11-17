ارتفاع أسعار الذهب ليسجّل أول مكاسبه الأسبوعية في ثلاثة أسابيع

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم، وتتجه إلى تسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، وسط تزايد آمال المستثمرين بوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % بحلول الساعة 02:55 بتوقيت جرينتش ليصل إلى 1984.48 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجّل أعلى مستوياته منذ السادس من نوفمبر في الجلسة السابقة. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1987.20 دولار.
وشهدت الفضة ارتفاعاً 0.4 % لتصل إلى 23.8 دولار للأوقية وبنسبة 7.2 %، واستقر البلاتين عند 892.65 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 1037.46 دولار للأوقية .