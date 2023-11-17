ارتفاع أسعار الذهب ليسجّل أول مكاسبه الأسبوعية في ثلاثة أسابيع

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % بحلول الساعة 02:55 بتوقيت جرينتش ليصل إلى 1984.48 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجّل أعلى مستوياته منذ السادس من نوفمبر في الجلسة السابقة. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1987.20 دولار.