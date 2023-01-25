وزارة الاتصالات ترعى توقيع 8 اتفاقيات لمشاريع في مجال التقنيات الناشئة

وفي مجال التكنولوجيا الصحية Health Tech، تم توقيع الاتفاقية بين مقدم الحلول في منصة "كرز" التي تستخدم تقنية إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في تحليل وقراءة نتائج مرضى السكر مع "ميدترونيك" وهي شركة تعنى بتوفير الحلول التقنية الطبية، في تبنيهم لحل "كرز" سيمكنهم من تجنب المُضاعفات لمرضى السكري والوصول إلى جودة حياة أفضل ببناء خطة علاجية ترسم بشكل أدق لكل مصاب بالربط بين بيانات المصاب مع الجهة المعنية بالعلاج مباشرة.