وزارة الاتصالات ترعى توقيع 8 اتفاقيات لمشاريع في مجال التقنيات الناشئة

جرى يوم أمس توقيع 8 اتفاقيات في عدة مجالات ضمن مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لدعم القطاع عبر تحفيز وتشجيع تبنّي التقنيات الناشئة.
وشملت الاتفاقيات "التقنيات المالية الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والصحة الرقمية، وإنترنت الأشياء، وتطبيقات الحوسبة السحابية، والحلول الرقمية اللوجستية".
جاء ذلك ضمن "حفل اتفاقيات تبني التقنيات الناشئة"، الذي أقيم بمركز ريادة الأعمال الرقمية "كود".
وتأتي الاتفاقيات امتدادًا لمبادرات تفعيل مشاريع متنوعة في مجال رفع تبني التقنيات الناشئة Emerging Technologies وعبر تقديم الدعم والحلول وربط أصحاب المصلحة بعضهم ببعض واستعراض الفرص وتمكين تطبيقها للمستفيدين.
وجاءت الاتفاقية الأولى لتركز على مجال التقنيات المالية "Fintech" بين مقدم الحلول شركة "تراي الاستثمارية" والتي تقدم حل إدارة صناديق الاستثمار بالذكاء الاصطناعي، مع "أرباح المالية" وهي شركة مختصة بتقديم الحلول الاستثمارية، لحل سيعود بأفضل النتائج على العملاء، ويؤثر إيجابًا في توفير الحلول التقنية الناشئة المختلفة في مجال التقنية المالية.
وتم توقيع اتفاقية لمقدم الحل "تراي الاستثمارية" مع "مكاسب المالية" وهي شركة مختصة في إدارة وتداول الاستثمارات؛ لدعم تمكين المستثمرين من الاستثمار في صناديق الذكاء الاصطناعي التي كانت محصورة على رؤوس الأموال الكبيرة.
وختمت شركة "تراي الاستثمارية" بالاتفاقية الثالثة في تبني حلها لإدارة الصناديق الاستثمارية بالذكاء الاصطناعي مع "وثيق المالية" والتي تعنى بتقديم خدمات مالية متكاملة، وستوفر الدعم المتبادل في مجال التقنية المالية لمبتكري الحلول التقنية المناسبة والذي يدفع إلى ابتكار المزيد من الحلول التي تسهم في رسم مستقبل مشرق للتقنية المالية.
وفي مجال التكنولوجيا الصحية Health Tech، تم توقيع الاتفاقية بين مقدم الحلول في منصة "كرز" التي تستخدم تقنية إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في تحليل وقراءة نتائج مرضى السكر مع "ميدترونيك" وهي شركة تعنى بتوفير الحلول التقنية الطبية، في تبنيهم لحل "كرز" سيمكنهم من تجنب المُضاعفات لمرضى السكري والوصول إلى جودة حياة أفضل ببناء خطة علاجية ترسم بشكل أدق لكل مصاب بالربط بين بيانات المصاب مع الجهة المعنية بالعلاج مباشرة.
وتم توقيع اتفاقية في مجال تكنولوجيا العقارات (Proptech) بين شركة "أورينج إريا" المختصة بتقديم حل إدارة المواقف للسيارات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، مع شركة "أتاركلاود" والتي تقدم حل إدارة الأملاك العقارية باستخدام إنترنت الأشياء، ويتكامل الحل بين الطرفين لرفع جودة الأداء وتقليل المخاطر لدى رواد المجال العقاري.
وتعتبر "أتار كلاود" طرفًا أصيلًا في اتفاقية أخرى مع "ازدهار" للتطوير العقاري، حيث يكمن حل "أتار كلاود" بإسهامه في سهولة عملية متابعة المسائل القانونية وإجراء التحصيلات وغيرها من الخدمات لشركة "ازدهار" للتطوير العقاري.
وفي المجال نفسه، تم توقيع اتفاقية بين شركة "كونكس" التي تم استقطابها للسوق السعودي لتقديم حل للتصاميم العقارية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي مع "سليمان العقارية" لمواكبة توجه مساعي الشركة في مواكبة التقنيات العقارية في المجال وتحسين كفاءة المشاريع في وقت قياسي.
واختُتِم الحفل بالمجال اللوجستي، من خلال الحل المقدم من شركة "امداد تك" مع شركة "سنت لاب" عبر تقديم حل "إمداد تك" لإدارة سلاسل الإمداد بتقنية البلوكتيشن الذي سيمكّن المصانع والشركات من تتبع منتجاتها من مرحلة التصنيع إلى مرحلة الإنتاج والتوصيل للعملاء والتخزين، انتهاءً بالوصول إلى العميل النهائي مما يرفع من جودة المنتجات.
وتعمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على تحفيز السوق المحلي في تبني التقنيات الناشئة لجميع القطاعات وتقديم المحفزات، مما يدفع لتحسين الجودة وتقليل المخاطر للمجالات المختلفة.