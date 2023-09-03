سوق الأسهم اليوم.. الإقفال عند 11455.78 والتداولات قيمتها 4.3 مليارات ريال

وكانت أسهم شركات: الصقر للتأمين، وتبوك الزراعية، وأميانتيت، وبوبا العربية، وسلامة، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: سيرا، وأنابيب، والتعمير، والخدمات الأرضية، وبدجت السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.45%.