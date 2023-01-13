أسعار النفط ترتفع مع تحسُّن الطلب الصيني وتراجُع الدولار الأمريكي

وتفصيلاً، زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار للبرميل، أي 1.2 في المئة، إلى 85.04 دولار للبرميل، بحلول الساعة الـ16:16 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.18 دولار للبرميل، أي 1.5 في المئة، إلى 79.57 دولار للبرميل.