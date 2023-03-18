قراءة في مشهد تعاملات النفط في أسبوع.. العقود الآجلة عند 72.97 دولارًا

وفي جلسة الجمعة تخلّى النفط عن مكاسبه المبكّرة، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.73 دولارًا، أو 2.3 بالمئة، إلى 72.97 دولارًا للبرميل عند التسوية، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.61 دولار، أو 2.4 بالمئة، ليبلغ 66.74 دولارًا.