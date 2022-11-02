لليوم الثاني أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. وبرنت عند 95.79 دولار للبرميل

وأظهر التقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي، انخفاض مخزونات النفط 6.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من أكتوبر، كما تراجعت مخزونات البنزين 2.6 مليون برميل، بينما ارتفع مخزون المقطرات 865 ألف برميل.