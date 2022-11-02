لليوم الثاني أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. وبرنت عند 95.79 دولار للبرميل

صعدت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات الأربعاء مع اتجاه الأنظار نحو بيانات مخزونات الخام الرسمية، وقرار الفائدة الأمريكية.
وأظهر التقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي، انخفاض مخزونات النفط 6.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من أكتوبر، كما تراجعت مخزونات البنزين 2.6 مليون برميل، بينما ارتفع مخزون المقطرات 865 ألف برميل.
وتترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لاحقاً اليوم، مع توقع انخفاض مخزونات النفط الخام 200 ألف برميل.
هذا ومن المقرر صدور قرار السياسة النقدية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في وقتٍ لاحقٍ اليوم، وسط توقعات باتجاهه لرفع الفائدة 75 نقطة أساس إضافية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 1.2% أو بنحو 1.14 دولار إلى 95.79 دولار للبرميل، في الساعة 09:11 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.49% أو 1.32 دولار إلى 89.69 دولار للبرميل.