عند 12122.11 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا اليوم

وكانت أسهم شركات مجموعة إم بي سي، و مبكو، والدواء، والفخارية، وكابلات الرياض الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أكوا باور، وعطاء، والغاز، وأنعام القابضة، ودار الأركان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 2.87% .