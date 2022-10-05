الذهب يتراجع في المعاملات الفورية الى 1723.72 دولار للأونصة

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.59% إلى 20.97 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين بنسبة 0.15% إلى 933.4 دولار، في حين صعد البلاديوم بنحو 0.13% إلى 2333.02 دولار.