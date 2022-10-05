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الذهب يتراجع في المعاملات الفورية الى 1723.72 دولار للأونصة

الذهب يتراجع في المعاملات الفورية الى 1723.72 دولار للأونصة
سبق
سبق

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد أكثر من دولارين في المعاملات الفورية.

ووفقاً لبيانات الأسواق العالمية، نزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.15%، أو ما يعادل 2.65 دولار، لتصل إلى 1723.72 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "11:01 صباحاً بتوقيت الإمارات".

بينما زادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.1%، تعادل 1.85 دولار، لتصل إلى 1732.5 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.59% إلى 20.97 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين بنسبة 0.15% إلى 933.4 دولار، في حين صعد البلاديوم بنحو 0.13% إلى 2333.02 دولار.

الذهب
أسعار الذهب

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