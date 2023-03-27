انتعاش مريح للنفط يكسر حدة اضطرابات الأسواق المالية والمخاوف

وكان الخوف قد استحوذ على الأسواق المالية، في جلسة الجمعة الماضية، ولا سيما في أوروبا، حيث استمر القطاع المصرفي في التراجع على الرغم من تصريحات السياسيين الذين حاولوا طمأنة المستثمرين بشأن استقرار النظام المالي.