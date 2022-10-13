مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11421.78 نقطة

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وزين السعودية، و بترو رابغ ، و إس تي سي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان، و إس تي سي، ومعادن، والإنماء، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.