مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10496 نقطة

وكانت أسهم شركات: المراعي، وعذيب للاتصالات، والآمار، وتوبي، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: سينومي ريتيل، والمجموعة السعودية، والعربي، وكابلات الرياض، وجازادكو، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.86% و4.01%.