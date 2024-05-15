مستهدفة عددًا من الأنشطة.. "موانئ" تُصدِر تراخيص وتصاريح جديدة لدعم القطاع

أصدرت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، حزمة من التراخيص والتصاريح الجديدة، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في الموانئ.
جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها "موانئ" لتطوير أعمال موانئ المملكة، بكفاءة وجودة عالية، وتوجهها نحو تحقيق الشفافية في التعاملات، ولدعم قطاع الموانئ.
وشملت التراخيص الجديدة عددًا من الأنشطة؛ من أبرزها: الإرشاد والمساندة والدعم البحري، الإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية)، أنشطة الموانئ، الإصلاح والصيانة الروتينية للسفن، خدمات مناولة الحاويات، خدمات التخزين بالموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة، أنشطة الاستشارات البحرية، إنشاء أرصفة الموانئ والمرافق البحرية، إصلاح وصيانة أرصفة الموانئ والمرافق البحرية، وإصلاح وصيانة الحاويات.
وشملت التصاريح عدة أنشطة أخرى؛ من أبرزها: تزويد السفن بالوقود في الموانئ، تدوير النفايات وإدارة مخلفات السفن، الاختبارات الاستدلالية لمياه الاتزان، المسح الهيدرغرافي، ومراكز تدريب وتأهيل أعمال الموانئ.
يُذكر أن اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح التي تم إطلاقها في عام 2024م تضمن تحقيق رضا العملاء، وتوفر مرجعية تكفل الشفافية والوضوح في إجراءات التراخيص والتصاريح، وتوحيد آليات التنفيذ، بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.