مستهدفة عددًا من الأنشطة.. "موانئ" تُصدِر تراخيص وتصاريح جديدة لدعم القطاع

وشملت التراخيص الجديدة عددًا من الأنشطة؛ من أبرزها: الإرشاد والمساندة والدعم البحري، الإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية)، أنشطة الموانئ، الإصلاح والصيانة الروتينية للسفن، خدمات مناولة الحاويات، خدمات التخزين بالموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة، أنشطة الاستشارات البحرية، إنشاء أرصفة الموانئ والمرافق البحرية، إصلاح وصيانة أرصفة الموانئ والمرافق البحرية، وإصلاح وصيانة الحاويات.