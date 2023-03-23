ترجيحات برفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة.. وعقود النفط الآجلة عند 76 دولارًا

تراجعت أسعار النفط في تعاملات الخميس المبكرة، في أعقاب ثلاث جلسات من المكاسب، بعد أن جدد "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، التزامه بكبح جماح التضخم؛ بما في ذلك احتمال رفع أسعار الفائدة مجددًا.
وقال "باول" أمس الأربعاء: إن ضغوط القطاع المصرفي، قد تؤدي إلى أزمة ائتمان مع تداعيات "واضحة" على الاقتصاد الأمريكي الذي يتوقع مسؤولون في البنك المركزي الأمريكي تباطؤه أكثر عن المتوقع هذا العام.
وتسببت أزمة البنوك الأمريكية في تقلبات لتداول الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل النفط خلال الأسبوع الماضي، مع ترقب المستثمرين لقرار المركزي الأمريكي بشأن رفع الفائدة أمس الأربعاء.
وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، قد أظهرت الأربعاء، أن مخزونات الخام ارتفعت 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 17 مارس الجاري. وتَوَقع محللون استطلعت "رويترز" آراءهم، تراجع المخزونات بنحو 1.6 مليون برميل.
وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية خلال 12 أسبوعًا من 13 أسبوعًا الماضية؛ مما أدى إلى زيادة المخزونات إلى أعلى مستوياتها منذ مايو 2021؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".
وبحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتًا أو 0.8% إلى 76.05 دولارًا للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 72 سنتًا أو 1% إلى 70.06 دولارًا للبرميل.
وبلغ الخامان أعلى مستوياتهما عند الإغلاق منذ 14 مارس في تسوية أمس الأربعاء.