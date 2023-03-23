ترجيحات برفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة.. وعقود النفط الآجلة عند 76 دولارًا

وقال "باول" أمس الأربعاء: إن ضغوط القطاع المصرفي، قد تؤدي إلى أزمة ائتمان مع تداعيات "واضحة" على الاقتصاد الأمريكي الذي يتوقع مسؤولون في البنك المركزي الأمريكي تباطؤه أكثر عن المتوقع هذا العام.