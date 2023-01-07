بين الـ78 دولارًا واحتمالات الصعود.. قراءة لأسعار النفط في أول أسبوع بـ2023

لم يطرأ تغير على أسعار النفط في جلسة الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، وسط تراجع الدولار وتقارير الوظائف الأمريكية، لكنّ الخامين القياسيين أنهيا الأسبوع الأول من العام على تراجع بسبب مخاوف الركود العالمي.