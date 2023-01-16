مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10,728 نقطة

وكانت أسهم شركات: تهامة، وأميانتيت، وصدق، وشمس، ومجموعة فتيحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: البحري، وذيب، وسايكو، والجزيرة ريت، وسلامة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00 % و 8.00 %.