"سوق الأسهم".. تداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال لـ 163 مليون سهم

وكانت أسهم شركات الآمار، وجدوى ريت السعودية، ومبكو، والجزيرة ريت، والنهدي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: كابلات الرياض، وشمس، وتهامة، وصادرات، ورعاية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.08% و12.09%.