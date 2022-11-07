أسعار الذهب تتراجع في التعاملات الفورية إلى 1672.99 دولار للأونصة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مع استعادة الدولار الأمريكي بعض مكاسبه؛ ما جعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.