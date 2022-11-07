أسعار الذهب تتراجع في التعاملات الفورية إلى 1672.99 دولار للأونصة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مع استعادة الدولار الأمريكي بعض مكاسبه؛ ما جعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
انخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1672.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:49 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس 3 بالمئة يوم الجمعة مع تراجع الدولار بنسبة 2 بالمئة تقريباً بعد أن أنعشت بيانات الوظائف الأمريكية الآمال في أن يكون مجلس الاحتياطي أقل تشدداً في رفع أسعار الفائدة مستقبلا.
واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1676.30 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 20.56 للأوقية، وانخفض البلاتين واحداً بالمئة إلى 951.46 دولار، وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1871.00 دولار.