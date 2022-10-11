أسعار الذهب تتراجع عالميًّا بأكثر من 3 دولارات

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.88% إلى 19.44 دولارًا للأوقية، ونزل البلاتين بنسبة 0.44% إلى 897.25 دولارًا؛ في حين ارتفع البلاديوم بنحو 0.08% إلى 2184.77 دولارًا.