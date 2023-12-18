بنهاية الربع الثاني لـ 2023.. تسهيلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تتجاوز 262.7 مليار

وتعد المنشآت الصغيرة هي من يبلغ حجم إيراداتها من (3- 40 مليون ريال) أو عدد موظفيها يتراوح من 6 -49 موظفًا، بالمقابل، بلغ حجم التسهيلات المقدمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل للمنشآت متناهية الصغر بنهاية الربع الثاني 2023م ما قيمته 23,2 مليار ريال، منها 20,2 مليار ريال مقدمة من القطاعي المصرفي.