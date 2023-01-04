مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 10531 نقطة

وكانت أسهم شركات: الصقر للتأمين، وأمريكانا، ومعدنية، والوطنية للتعليم، وإسمنت القصيم الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: العربي، واليمامة للحديد، وشاكر، وبوان، وصادرات، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.44 % و4.82%.