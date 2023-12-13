عند 11401 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا اليوم

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، والأصيل، هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسال، والراجحي، والأهلي، ونسيج هي الأكثر نشاطًا في القيمة.