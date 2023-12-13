عند 11401 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا اليوم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 6.47 نقاط ليقفل عند مستوى 11401.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 203 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الباحة، وسال، ونسيج، والعربية، والمنجم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أيان، وسهل، وأنابيب السعودية، والمراعي، ومجموعة الحكير الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.69% و2.70%.
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، والأصيل، هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسال، والراجحي، والأهلي، ونسيج هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 72.30 نقطة ليقفل عند مستوى 23731.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 106 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.