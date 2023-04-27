سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11271.19 نقطة

فيما كانت أسهم شركات الكثيري، و أمريكانو، وأرامكو السعودية، وإس تي سي، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وإس تي سي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.