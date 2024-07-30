بنسبة 0.2%.. الذهب يرتفع قليلاً قبل اجتماع "المركزي الأمريكي"

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، اليوم الثلاثاء، وسط بحث المستثمرين عن مزيدٍ من المؤشرات على موعد خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يجتمع هذا الأسبوع لاتخاذ قرارٍ بشأن السياسة وترقبهم أيضاً صدور بيانات.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2388.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:35 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3%، إلى 2385.30 دولار.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 27.89 دولار للأوقية.
وصعد البلاتين 0.3% إلى 951.25 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.6% إلى 898.08 دولار للأوقية.