النفط يخالف لغة التوترات وتثبيت الفائدة.. العقود الآجلة تصل لـ89.5 دولارًا

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين"، الخميس: إن نموّ الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول من العام قد يخضع لتعديل بالزيادة، وإن التضخم سيتراجع بعد مجموعة من العوامل "الفارقة" التي دفعت الاقتصاد إلى أضعف أداء له خلال ما يقرب من عامين.