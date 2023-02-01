"الفالح": منتدى الاستثمار السعودي- العماني سيشهد توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم

وأوضح "الفالح" في كلمته خلال منتدى الاستثمار السعودي- العماني، أن الاتفاقيات الموقّعة تشمل مجالات: (النفط، البتروكيماويات، الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتعدين، والسياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية وغيرها).