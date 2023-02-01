"الفالح": منتدى الاستثمار السعودي- العماني سيشهد توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم

كشف وزير الاستثمار خالد الفالح، عن أن منتدى الاستثمار السعودي- العماني، سيشهد توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص السعودية والعمانية.
وأوضح "الفالح" في كلمته خلال منتدى الاستثمار السعودي- العماني، أن الاتفاقيات الموقّعة تشمل مجالات: (النفط، البتروكيماويات، الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتعدين، والسياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية وغيرها).
وقال: القطاع الخاص له دور في نهضة وتنمية كل من السعودية وعمان؛ من أجل حاضر مزدهر ومستقبل مشرق؛ نتيجة للبيئة الاستثمارية الواعدة والمحفزة المتوفرة في البلدين، والثروات الطبيعية والموقع الجغرافي وغيرها.
وذكر "الفالح" أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وسلطنة عمان بلغ 11.4 مليار ريال في النصف الأول من 2022، متجاوزًا أرقام عام 2021 بأكمله، ويفوق مستويات ما قبل جائحة كورونا.