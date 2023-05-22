ميناء جدة الإسلامي يحقق زيادة 25% في إجمالي الحاويات المناولة خلال أبريل 2023م

حقق ميناء جدة الإسلامي ارتفاعًا في إجمالي أعداد الحاويات القياسية المناولة الصادرة والواردة خلال شهر أبريل 2023 بنسبة بلغت 25.07% لتصل إلى 465.348 حاوية قياسية مقارنة بـ 372.064 حاوية قياسية في الفترة المماثلة من عام 2022.
جاء ذلك نتيجة لعملية التطوير التي يشهدها الميناء؛ ما عزز من قدراته التشغيلية وزاد من تنافسيته في مناولة مختلف أنواع الحاويات والبضائع.
ويعدّ تحقيق ذلك تأكيدًا للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" لتطوير البنية الأساسية في الموانئ السعودية ومساهماتها في رفع موثوقية سلاسل الإمداد وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير والتجارة البحرية؛ تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات.
كما سجل إجمالي حاويات المسافنة والرسوّ خلال شهر أبريل 2023 زيادة نسبتها 21.83% لتصل إلى 261.543 حاوية قياسية مقارنة بـ 214.686 حاوية قياسية في الفترة المقابلة من عام 2022.
وسجّل الميناء زيادة في إجمالي طنيات البضائع المناولة خلال شهر أبريل المنتهي بنسبة بلغت 19.33% مُسجلة 5.261.883 طنًا مقابل 4.409.557 طنًا في شهر أبريل لعام 2022، حيث سجلت البضائع السائبة الصلبة 305.038 طنًا، البضائع السائبة السائلة 34.109 أطنان، والبضائع العامة 128.714 طنًا.
وشهدت الحركة الملاحية في ميناء جدة الإسلامي نموًا خلال شهر أبريل 2023 بنسبة 13.29% حيث بلغ عدد السفن 324 سفينة مقارنة بـ 286 في أبريل 2022، كما ارتفعت أعداد السيارات المناولة عبر الميناء بنسبة 72.08% بواقع 54.511 سيارة مقارنة بـ 31.677 سيارة في أبريل 2022، وأيضًا سجل عدد الركاب القادمين والمغادرين ارتفاعًا بنسبة 334.77% ونحو 40.947 ركابًا مقارنة بـ 9.418 راكبًا.
وتعزيزًا للأمن الغذائي بمنطقة مكة المكرمة وما حولها، شهد الميناء تفريغ 458.280 رأس ماشية خلال شهر أبريل 2023 بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بزيادة 2.63% عن شهر أبريل 2022 الذي سجل 446.539 رأس ماشية.
يشار إلى أن ميناء جدة الإسلامي يشهد خطط تطوير كبرى لتحسين العمليات التشغيلية وزيادة الطاقة الاستيعابية ما أسهم في تحقيق تقدم نوعي في جودة وكفاءة الخدمات اللوجستية، ومساهمته الفعالة في تقدم المملكة 17 مرتبة في مؤشر الأداء اللوجستي "LPI" الصادر عن البنك الدولي لتصل إلى المركز 38 من بين 160 دولة.
ويحتل الميناء المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر، ويُعد الميناء الرئيس الذي يخدم ويستقبل حجاج بيت الله الحرام، وعدد أرصفته التي تصل إلى 62 رصيفًا مُتعددة الأغراض، كما يتضمن صالات لاستقبال المسافرين مجهَّزة بأحدث الإمكانات.