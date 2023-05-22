ميناء جدة الإسلامي يحقق زيادة 25% في إجمالي الحاويات المناولة خلال أبريل 2023م

وشهدت الحركة الملاحية في ميناء جدة الإسلامي نموًا خلال شهر أبريل 2023 بنسبة 13.29% حيث بلغ عدد السفن 324 سفينة مقارنة بـ 286 في أبريل 2022، كما ارتفعت أعداد السيارات المناولة عبر الميناء بنسبة 72.08% بواقع 54.511 سيارة مقارنة بـ 31.677 سيارة في أبريل 2022، وأيضًا سجل عدد الركاب القادمين والمغادرين ارتفاعًا بنسبة 334.77% ونحو 40.947 ركابًا مقارنة بـ 9.418 راكبًا.