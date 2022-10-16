"مدن" تستقطب استثمارات جديدة تصل 4 مليارات ريال لتوطين الصناعات الغذائية

وكشف مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبدالكريم، أن الشراكة الجديدة تشمل تخصيص أرض صناعية بمساحة 50 ألف م2 لإنشاء مصنع في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، باستثمارات أكثر من 500 مليون ريال، كما وُقعت مذكرة تفاهم لإقامة مشاريع مستقبلية متنوعة باستثمارات تقارب 3.5 مليارات ريال في عدد من المدن الصناعية.